نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته في اتفاق غزة ويتفق معه على اللقاء قريبا في واشنطن

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كتلة اللقاء التشاوري المستقل بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: لقاء يبشر بالخير والاهم ان يكون هناك ارادة سياسية للتسهيل وانجاح العهد والحكومة وسلام لديه الرغبة بالتواصل مع الجميع ومشاركتهم جميعاً