إسرائيل: العمل لا يزال جاريا على "آخر تفاصيل اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة

تكتل لبنان القوي بعد لقاء نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: ليس لدينا مطالب محددة وما ينطبق علينا ينطبق على غيرنا ونؤكد أننا لا نقبل بإقصاء أو تهميش أو تمييز لأحد ونعتبر أننا جهة تضمن عدم التعاطي مع الأخر بأي طريقة منقوصة وما حصل بتسمية نواف سلام

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