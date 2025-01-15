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العراق يرحّب باتفاق وقف النار في غزة ويطالب بإتاحة وصول المساعدات "فورا" للقطاع

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2025-01-15 | 17:58
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العراق يرحّب باتفاق وقف النار في غزة ويطالب بإتاحة وصول المساعدات &quot;فورا&quot; للقطاع
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العراق يرحّب باتفاق وقف النار في غزة ويطالب بإتاحة وصول المساعدات "فورا" للقطاع

 
 
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