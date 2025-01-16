النائب جميل السيد بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: نحن ننتخب رئيسًا ونشكّل حكومةً تحت النار وهذا يُعتبر مقصودًا

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شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى من القصر الجمهوري: تمنينا ان نساهم سوياً ببناء الدولة والمؤسسات وزرع الثقة ومن مسؤوليتنا تعزيز الروح الايجابية بتعاوننا جميعاً واظن الجميع من دون استثناء سيسيرون في مسيرة بناء الدولة بايجابية