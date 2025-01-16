مراسلة الـ LBCI امال شحادة: صفقة الاسرى تشمل خمسة من ستة اسرى ممن هربوا من سجن غلبواع في عملية اطلق عليها "نفق الحرية" وزكريا الزبيدي ليس منهم

قضية انتحال شخصية براد بيت تعود إلى الواجهة... هذا ما حذّر منه ناطق باسم الممثل الأميركي

قضية انتحال شخصية براد بيت تعود إلى الواجهة... هذا ما حذّر منه ناطق باسم الممثل الأميركي

جان طالوزيان بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: تركيبة الحكومة يجب ان تشبه مقدمة الدستور بأن لبنان بلد واحد لجميع ابنائه بصيغة العيش المشترك وعندها الحكومة ستحظى بثقة كل الشعب اللبناني واحترام المجتمع الدولي