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مراسلة الـ LBCI امال شحادة: صفقة الاسرى تشمل خمسة من ستة اسرى ممن هربوا من سجن غلبواع في عملية اطلق عليها "نفق الحرية" وزكريا الزبيدي ليس منهم
آخر الأخبار
2025-01-16 | 03:43
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مراسلة الـ LBCI امال شحادة: صفقة الاسرى تشمل خمسة من ستة اسرى ممن هربوا من سجن غلبواع في عملية اطلق عليها "نفق الحرية" وزكريا الزبيدي ليس منهم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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