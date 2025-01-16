اسامة سعد بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: على الحكومة ان تضمن توافقات وطنية حول الملفات الحساسة وهنا اهمية ما يُحكى عن الميثاقية وبحسب الدستور على الحكومة وضع السياسات العامة وهذا يتطلب كفاءات وللتخلص من الطائفية والفئوية والمحاصصات

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