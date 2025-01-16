مجموعة لوفتهانزا: لا رحلات إلى بيروت حتى 28 شباط

مراسلة الـ LBCI امال شحادة: الافراج عن القيادي في فتح مروان البرغوتي المحكوم 5 أحكام مؤبدة في الدفعة الثالثة من صفقة اسرائيل - حماس عند الافراج عن الجنود الإسرائيليين وسيُنفى مباشرة الى قطر

مراسلة الـ LBCI امال شحادة: الافراج عن القيادي في فتح مروان البرغوتي المحكوم 5 أحكام مؤبدة في الدفعة الثالثة من صفقة اسرائيل - حماس عند الافراج عن الجنود الإسرائيليين وسيُنفى مباشرة الى قطر

اسامة سعد بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: على الحكومة ان تضمن توافقات وطنية حول الملفات الحساسة وهنا اهمية ما يُحكى عن الميثاقية وبحسب الدستور على الحكومة وضع السياسات العامة وهذا يتطلب كفاءات وللتخلص من الطائفية والفئوية والمحاصصات