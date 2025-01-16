وصول رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي الى مطار رفيق الحريري الدولي وقد استقبله في المطار سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية أسامة خشاب

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النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: طالبنا بان تُشكّل الحكومة من الكفاءات بعيدًا عن الحسابات السياسية والأخذ بعين الاعتبار أن تتضمّن هذه الحكومة أوسع قاعدة تمثيلية