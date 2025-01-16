النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: طالبنا بان تُشكّل الحكومة من الكفاءات بعيدًا عن الحسابات السياسية والأخذ بعين الاعتبار أن تتضمّن هذه الحكومة أوسع قاعدة تمثيلية

التالي

عبد الرحمن البزري بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية ردّاً على تسميته ميقاتي: لم يكن هناك مفاضلة بل قراءة سياسية ان لبنان قد يكون بحاجة الى مرحلة انتقالية لمعالجة بعض القضايا العالقة لكن نعترف ان المزاج العام تغلّب على القراءة السياسية