عبد الرحمن البزري بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية ردّاً على تسميته ميقاتي: لم يكن هناك مفاضلة بل قراءة سياسية ان لبنان قد يكون بحاجة الى مرحلة انتقالية لمعالجة بعض القضايا العالقة لكن نعترف ان المزاج العام تغلّب على القراءة السياسية

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