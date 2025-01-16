فيصل الصايغ للـ LBCI: اولويات بري تحرير الجنوب وترسيم الحدود

أبي المنى من القصر الجمهوري: نتمنى على الجميع التعاون مع هذه التجربة الجديدة

أبي المنى من القصر الجمهوري: نتمنى على الجميع التعاون مع هذه التجربة الجديدة

فيصل الصايغ للـ LBCI: قادرون الخروج من ازمتنا بسرعة وبدعم من المجتمع الدولي كما اعادة الاعمار والذهاب الى تطبيق جدي لاتفاق وقف اطلاق النار