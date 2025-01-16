النائب جهاد الصمد بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: لحكومة اكسترا-برلمانية من 14 وزيرًا مهمّتها تأكيد الانسحاب الاسرائيلي من اراضي الجنوب كافة واعادة الاعمار وعودة النازحين الى بلداتهم

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ميشال ضاهر بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: الموضوع الاهم هو استعادة الودائع ولحكومة وطنية مؤلفة من كفاءات ولفصل النيابة عن الوزارة و"ما حدا ربح وما حدا خسر"