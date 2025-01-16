بذور الرمان تتمتع بفوائد صحية عدة... هل تساعد في علاج مرض السرطان؟

بذور الرمان تتمتع بفوائد صحية عدة... هل تساعد في علاج مرض السرطان؟

النائب جهاد الصمد بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: لحكومة اكسترا-برلمانية من 14 وزيرًا مهمّتها تأكيد الانسحاب الاسرائيلي من اراضي الجنوب كافة واعادة الاعمار وعودة النازحين الى بلداتهم