غسان سكاف بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: احتفظ لنفسي عن الظروف التي دفعتني الى خياراتي وما حصل وراء الكواليس قبل التصويت وسأكون بجانب العهد وتمنيت ان يأتي البيان الوزراي نسخة تنفيذية عن خطاب القسم

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