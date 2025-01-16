وزير الخارجية الاردنية من القصر الجمهوري: بداية خير للبنان ونقف الى جانب لبنان وسيادته واستقراره وسنعمل على ايجاد خطوات عملية لتعزيز التعاون وضرورة التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار

وزير الخارجية الاردنية من القصر الجمهوري: دعم المملكة للجيش اللبناني هو عملية مستمرة والاردن سيقوم بدوره بما خصّ اعادة الاعمار

وزير الخارجية الاردنية من القصر الجمهوري: دعم المملكة للجيش اللبناني هو عملية مستمرة والاردن سيقوم بدوره بما خصّ اعادة الاعمار

غسان سكاف بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: احتفظ لنفسي عن الظروف التي دفعتني الى خياراتي وما حصل وراء الكواليس قبل التصويت وسأكون بجانب العهد وتمنيت ان يأتي البيان الوزراي نسخة تنفيذية عن خطاب القسم