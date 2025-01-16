الرئيس عون تلقى رسالة من الملك عبدالله الثاني نقلها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تضمنت دعوة رسمية لزيارة الأردن

الدفاع المدني الفلسطيني: استشهاد 71 وإصابة 200 في ضربات إسرائيلية منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

الدفاع المدني الفلسطيني: استشهاد 71 وإصابة 200 في ضربات إسرائيلية منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

النائب ايهاب مطر بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: ما من كلمة سرّ وانا لا أستمع لأي كلمة سرّ والذي أجده مناسبًا أختاره