وزير الخارجية الاردني من عين التينة: اتفاق غزة جاء بشكل حاسم لأن البديل هو الاستمرار بالكارثة وندعو الى تطبيق الاتفاق وادخال المساعدات الى قطاع غزة

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مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: مصدر إسرائيلي قال ان ما يؤخر عقد اجتماع الكابينت هو انتظار نتنياهو لرد الوزير بتسلئيل سموترتش حول انسحابه من الحكومة ومسؤول في حزب سموترتش يعلن ان الانسحاب مطروح طالما لم يتجاوب نتنياهو على مطالب سموترتش