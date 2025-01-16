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مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: مصدر إسرائيلي قال ان ما يؤخر عقد اجتماع الكابينت هو انتظار نتنياهو لرد الوزير بتسلئيل سموترتش حول انسحابه من الحكومة ومسؤول في حزب سموترتش يعلن ان الانسحاب مطروح طالما لم يتجاوب نتنياهو على مطالب سموترتش

آخر الأخبار
2025-01-16 | 06:32
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مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: مصدر إسرائيلي قال ان ما يؤخر عقد اجتماع الكابينت هو انتظار نتنياهو لرد الوزير بتسلئيل سموترتش حول انسحابه من الحكومة ومسؤول في حزب سموترتش يعلن ان الانسحاب مطروح طالما لم يتجاوب نتنياهو على مطالب سموترتش
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مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: مصدر إسرائيلي قال ان ما يؤخر عقد اجتماع الكابينت هو انتظار نتنياهو لرد الوزير بتسلئيل سموترتش حول انسحابه من الحكومة ومسؤول في حزب سموترتش يعلن ان الانسحاب مطروح طالما لم يتجاوب نتنياهو على مطالب سموترتش

 
 
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