الكرملين بشأن اتفاق غزة: أي تسوية تؤدي إلى تحقيق الأمن في غزة ستكون موضع ترحيب

التالي

الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام انهى الجولة الثالثة من الاستشارات النيابية غير المُلزمة على أن يستأنف الجولة الرابعة والاخيرة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم