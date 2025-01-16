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بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
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مطلوب بلاكيت من فئة O+ لمستشفى أوتيل ديو - الأشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 612180-81
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2025-01-16 | 07:51
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مطلوب بلاكيت من فئة O+ لمستشفى أوتيل ديو - الأشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 612180-81
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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أديب عبد المسيح للـLBCI: كنت وما زلت وسأبقى نائبا مستقلا وعندما كنت في كتلة تجدد كنت نائبا مستقلا وأي كتلة قد أدخل إليها في المستقبل سأكون فيها عضوا مستقلا "وهذا اذا دخلت"
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