مطلوب بلاكيت من فئة O+ لمستشفى أوتيل ديو - الأشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 612180-81

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أديب عبد المسيح للـLBCI: كنت وما زلت وسأبقى نائبا مستقلا وعندما كنت في كتلة تجدد كنت نائبا مستقلا وأي كتلة قد أدخل إليها في المستقبل سأكون فيها عضوا مستقلا "وهذا اذا دخلت"