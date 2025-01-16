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عبد المسيح للـLBCI: سأترشح الى انتخابات 2026 وقانون الانتخاب الحالي فيه شوائب تتطلب تحصيحا وهناك جو لتحسينه وتعديله

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2025-01-16 | 08:26
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عبد المسيح للـLBCI: سأترشح الى انتخابات 2026 وقانون الانتخاب الحالي فيه شوائب تتطلب تحصيحا وهناك جو لتحسينه وتعديله
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عبد المسيح للـLBCI: سأترشح الى انتخابات 2026 وقانون الانتخاب الحالي فيه شوائب تتطلب تحصيحا وهناك جو لتحسينه وتعديله

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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