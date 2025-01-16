سينتيا زرازير بعد لقائها نواف سلام: بحثت مع الرئيس المكلف في شكل الحكومة المقبلة وعديدها وهوية وزرائها وتحديدا في وظيفتها ودورها ومهمتها ومسؤوليتها

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