ملحم خلف بعد لقائه نواف سلام: تشكيل الحكومة يجب أن يكون استكمالا لمسيرة ترميم الشرعية الوطنية وهذه الحكومة عليها أن تعيد الروح الى الديمقراطية ويجب أن تعيد الثقة بالدولة القادرة والعادلة والحامية والحاضنة لجميع أبنائها

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