فراس حمدان بعد لقائه نواف سلام: كجنوبي تحدثت معه عن أهمية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعودة الجنوبيين الى أراضيهم وأن يكون هناك اعادة إعمار وأبدى الرئيس المكلف واجب الدولة بالعمل مع كل المعنيين في سيبل إعادة الاعمار وحلمي كشاب أن تكون الحكومة من خارج

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