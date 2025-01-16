ميشال المر من مجلس النواب: الرئيس سلام كان واضحًا بعدم إقصاء أي مكون وهذا ما نريده أساسًا وعلى الكتل الآن التفكير بإعادة بناء الدولة

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