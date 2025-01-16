شارل عربيد بإسم المجلس الاقتصادي الاجتماعي: تقدمنا باقتراح لانشاء 3 وزارات جدد والوزارة الأولى هي لـ"اللامركزية" ونريد ان تكون الدولة قريبة من موضوع الذكاء الاصطناعي واستحداث هذا النوع من الوزارة مفيد جدا ولما لا نفكر بوزارة تعمل على موضوع الاستثمار

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