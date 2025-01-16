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وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يقول إنه سيستقيل من الحكومة إذا تمت الموافقة على إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-01-16 | 14:36
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يقول إنه سيستقيل من الحكومة إذا تمت الموافقة على إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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