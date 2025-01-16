حبشي لـ"جدل": الحكومة يجب أن تتشكل على أهداف واضحة ومن حق أي جهة لا تتماهى مع خطاب القسم ومفاهيم الرئيس المكلف أن تكون في المعارضة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك