ميقاتي بعد لقائه ماكرون: نتابع الخروقات الاسرائيلية بشكل دائم والوعود التي تلقيناها بأنها ستنتهي مع نهاية الـ 60 يوماً ونأمل أن تكون الوعود في مكانها

مصدر واسع الاطلاع لـ "اللواء": التشكيلة الحكومية سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين 23 و24 كانون الثاني الجاري

مصدر واسع الاطلاع لـ "اللواء": التشكيلة الحكومية سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين 23 و24 كانون الثاني الجاري

ميقاتي بعد لقائه ماكرون: تحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة متابعة لبنان على كل الاصعدة وكان ماكرون متفهماً للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة وهو على استعداد كامل في متابعة موضوع المساعدات اضافة الى موضوع تطبيق القرار 1701