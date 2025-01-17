نتنياهو ابلغ الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري ان تل ابيب حصلت على ضمانات من بايدن وترمب بأنه إذا فشلت المفاوضات حول المرحلة الثانية ولم تقبل حماس بمطالب اسرائيل الأمنية فستعود إلى القتال وبكل قوة بدعم من الولايات المتحدة

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