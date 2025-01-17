الرئيس ماكرون للرئيس عون: نتطلع لانسحاب كاملٍ للجيش الاسرائيلي وأن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني وفرنسا تأمل في تشكيل الحكومة بسرعة

ماكرون من بعبدا: وقف اطلاق النار كان نجاحا دبلوماسيا جيدا والآلية التي تم وضعها من شأنها أن تسمح بتنفيذ صارم للاتفاق

ماكرون من بعبدا: وقف اطلاق النار كان نجاحا دبلوماسيا جيدا والآلية التي تم وضعها من شأنها أن تسمح بتنفيذ صارم للاتفاق

نتنياهو ابلغ الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري ان تل ابيب حصلت على ضمانات من بايدن وترمب بأنه إذا فشلت المفاوضات حول المرحلة الثانية ولم تقبل حماس بمطالب اسرائيل الأمنية فستعود إلى القتال وبكل قوة بدعم من الولايات المتحدة