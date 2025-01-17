الرئيس عون في خلوته مع الرئيس ماكرون: نشدد على أهمية تثبيت وقف النار وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية واعادة الأسرى فضلا عن اعادة اعمار القرى والمناطق اللبنانية التي تهدمت

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