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رئيس الجمهورية أكد أمام الرئيس الفرنسي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار

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2025-01-17 | 09:07
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رئيس الجمهورية أكد أمام الرئيس الفرنسي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار
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رئيس الجمهورية أكد أمام الرئيس الفرنسي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار

 
 
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