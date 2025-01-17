رئيس الجمهورية أكد أمام الرئيس الفرنسي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار

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