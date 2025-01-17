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17
o
البقاع
8
o
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17
o
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16
o
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o
كسروان
18
o
متن
18
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الرئيس بري مغادرا بعبدا "ان شاء الله خير"
آخر الأخبار
2025-01-17 | 09:40
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الرئيس بري مغادرا بعبدا "ان شاء الله خير"
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