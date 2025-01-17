موقع وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار

مصدر واسع الاطلاع لـ "اللواء": التشكيلة الحكومية سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين 23 و24 كانون الثاني الجاري

مصدر واسع الاطلاع لـ "اللواء": التشكيلة الحكومية سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين 23 و24 كانون الثاني الجاري

ميقاتي بعد لقائه ماكرون: نتابع الخروقات الاسرائيلية بشكل دائم والوعود التي تلقيناها بأنها ستنتهي مع نهاية الـ 60 يوماً ونأمل أن تكون الوعود في مكانها