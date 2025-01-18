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o
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون" ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00
آخر الأخبار
2025-01-18 | 02:06
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون" ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00
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