أمين عام "حزب الله": محاربة إسرائيل في لبنان ساهمت في انتصار غزة

التالي

قاسم: اختيار الرئيس اللبناني الجديد جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله ونحن مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته وبعض البهلوانيات في ابراز ابعادنا عن المسرح هي فقاعات ستظهر لاحقا