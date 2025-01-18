قاسم: اختيار الرئيس اللبناني الجديد جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله ونحن مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته وبعض البهلوانيات في ابراز ابعادنا عن المسرح هي فقاعات ستظهر لاحقا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك