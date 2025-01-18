القناة 13 الإسرائيلية: المجلس المصغر اتخذ قرارات تهدف إلى دعم الأمن في الضفة خصوصًا المستوطنات

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل

نعيم قاسم يدعو إلى عدم اختبار صبر حزب الله إزاء انتهاكات إسرائيل ويعتبر ان الاتفاق حصرا هو في جنوب الليطاني