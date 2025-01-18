الجيش الإسرائيلي: مع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار سنواصل العمل لضمان أمن مواطنينا وسكان منطقة الغلاف على وجه التحديد ومستعدون لتوفير الاستجابة الملائمة للعائدين والعائدات من غزة بدنيا ونفسيا

وزير الخارجية الإسباني: نعمل من أجل تحقيق انتقال سلمي وشامل في سوريا

وزير الخارجية الإسباني: نعمل من أجل تحقيق انتقال سلمي وشامل في سوريا

وزير الخارجية الإسباني: تحدثت مع نظيري القطري وشكرته على توسطه لوقف إطلاق النار في غزة ونؤيد أن يكون هذا القرار دائما وأن يتضمن مساعدات إنسانية ضخمة