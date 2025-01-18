صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 46899 وزيادة عدد المصابين إلى 110725

الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة وينبغي ضمان عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة وملتزمون بسلام عادل وشامل ودائم يقوم على حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة وينبغي ضمان عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة وملتزمون بسلام عادل وشامل ودائم يقوم على حل الدولتين

المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا