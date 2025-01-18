الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة وينبغي ضمان عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة وملتزمون بسلام عادل وشامل ودائم يقوم على حل الدولتين

المتحدث باسم سرايا القدس: على أسر الرهائن الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيليّ بالامتناع عن الضربات في الساعات المتبقية والتي قد تكون سببًا في قتل أبنائهم

المتحدث باسم سرايا القدس: على أسر الرهائن الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيليّ بالامتناع عن الضربات في الساعات المتبقية والتي قد تكون سببًا في قتل أبنائهم

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 46899 وزيادة عدد المصابين إلى 110725