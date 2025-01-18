المتحدث باسم سرايا القدس: على أسر الرهائن الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيليّ بالامتناع عن الضربات في الساعات المتبقية والتي قد تكون سببًا في قتل أبنائهم

الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة وينبغي ضمان عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة وملتزمون بسلام عادل وشامل ودائم يقوم على حل الدولتين

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