قنا: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ناقش في اتصال مع وزير خارجية بريطانيا ضمان التطبيق الكامل لاتفاق غزة وأعرب خلال الاتصال عن أمل قطر في التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق

غزتيريش بعد لقائه بري: أكّدت للرئيس بري وقوف الامم المتحدة إلى جانب لبنان والحكومة ستُشكّل قريبًا ممثلة الفرقاء اللبنانيين جميعهم وعلى الجيش الاسرائيلي الانسحاب بعد انتهاء المهلة المحددة

غزتيريش بعد لقائه بري: أكّدت للرئيس بري وقوف الامم المتحدة إلى جانب لبنان والحكومة ستُشكّل قريبًا ممثلة الفرقاء اللبنانيين جميعهم وعلى الجيش الاسرائيلي الانسحاب بعد انتهاء المهلة المحددة

زيلنكسي: كل من يساعد روسيا في هذه الحرب يجب أن يتعرض لضغوط مماثلة للضربات التي نتعرض لها