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o
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o
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o
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16
o
متن
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غوتيريش: الجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ووقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشًا ونشدد على الالتزام به كما يجب ضمان حرية تحرك قوات اليونيفيل
آخر الأخبار
2025-01-18 | 10:38
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غوتيريش: الجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ووقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشًا ونشدد على الالتزام به كما يجب ضمان حرية تحرك قوات اليونيفيل
*
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