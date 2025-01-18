حماس: نزف منفذ عملية تل أبيب شهيدنا المجاهد صلاح يحيى من طولكرم الذي أقدم على طعن مجموعة مستوطنين والعملية البطولية في تل أبيب تؤكد أن ضربات المقاومة لن تتوقف إلا برحيل الاحتلال

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