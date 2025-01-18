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ترامب لشبكة إن بي سي: الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين سيكون على رأس أولوياتي وسيبدأ قريبا

آخر الأخبار
2025-01-18 | 15:22
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ترامب لشبكة إن بي سي: الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين سيكون على رأس أولوياتي وسيبدأ قريبا
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ترامب لشبكة إن بي سي: الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين سيكون على رأس أولوياتي وسيبدأ قريبا

 
 
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