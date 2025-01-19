مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء قال إن وقف إطلاق النار المقرر الساعة 8:30 لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المختطفين

حماس: نؤكد إلتزامنا ببنود إتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية

حماس: نؤكد إلتزامنا ببنود إتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية

الجيش الإسرائيلي: إنتقال الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال ما زال محظورًا وخطيرًا