الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة

متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بإلتزاماتها وإسرائيل ستواصل الهجمات طالما لم تستجب حماس للمطالب

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