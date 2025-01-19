هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين كبار: على الرغم من التأخير فإن الصفقة ستمضي كما هو مخطط لها

رئيس بلدية رفح: 15 بئر مياه دمرت من أجل تعطيل الحياة في المدينة

رئيس بلدية رفح: 15 بئر مياه دمرت من أجل تعطيل الحياة في المدينة

الدفاع المدني في غزة: استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 25 آخرين في القطاع مع تأخر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار